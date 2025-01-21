Зеленський у Давосі: Європа має ставати сильнішою і могти постояти за себе

Президент України Володимир Зеленський у своїй промові на Всесвітньому економічному форумі у Давосі акцентував на тому, що Європі час взяти свою долю у свої руки та ставати сильнішою і спроможнішою, аби бути настільки ж цінним союзником для США, як Штати – для Європи.

Про це він сказав у своїй промові на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зауважив, що Європа надалі "не може бути третьорядним пріоритетом" для союзників, і мала би стати настільки ж важливим і цінним союзником для США, як зараз Сполучені Штати – для Європи.

"Зараз навіть не зрозуміло, чи для Європи буде місце за столом переговорів, коли закінчиться війна проти нашої країни. Ми бачимо, який вплив на Росію має Китай. Ми дуже вдячні Європі за усю підтримку, надану нашій країні під час війни. Але чи буде президент Трамп дослухатися до Європи, чи стане говорити з Росією і Китаєм без Європи?

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Європа має навчитися повністю самостійно дбати про себе – щоб світ не міг собі дозволити ігнорувати її… Європа має утвердитися як сильний геополітичний гравець. Незамінний гравець", – зазначив Зеленський, ймовірно з відсилкою до згадок США як "незамінної держави" (indispensable nation).

Президент зауважив, що цей поворотний момент можна сприймати як проблему, але і як можливість, та зазначив, що це стосується і безпеки, і економіки, і розвитку найновіших технологій.

Президентка Єврокомісії у своєму виступі попередила про ризик "глобальних перегонів на виснаження" з використанням економічних інструментів, таких як санкції, експортний контроль і тарифи.