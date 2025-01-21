Зеленский в Давосе: Европа должна становиться сильнее и быть в состоянии постоять за себя

Президент Украины Владимир Зеленский акцентировал на том, что Европе пора взять свою судьбу в собственные руки и становиться сильнее и способнее, чтобы быть столь же ценным союзником для США, как Штаты – для Европы.

Об этом он сказал в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что Европа в дальнейшем "не может быть третьестепенным приоритетом" для союзников, и должна была бы стать столь же важным и ценным союзником для США, как сейчас Соединенные Штаты – для Европы.

"Сейчас даже не понятно, будет ли для Европы место за столом переговоров, когда закончится война против нашей страны. Мы видим, какое влияние на Россию имеет Китай. Мы очень благодарны Европе за всю поддержку, оказанную нашей стране во время войны. Но будет ли президент Трамп прислушиваться к Европе, станет ли говорить с Россией и Китаем без Европы?

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Европа должна научиться полностью самостоятельно заботиться о себе – чтобы мир не мог себе позволить игнорировать ее... Европа должна утвердиться как сильный геополитический игрок. Незаменимый игрок", – отметил Зеленский, вероятно с отсылкой к упоминаниям США как „незаменимого государства" (indispensable nation).

Президент отметил, что этот поворотный момент можно воспринимать как проблему, но и как возможность, и отметил, что это касается и безопасности, и экономики, и развития новейших технологий.

Президент Еврокомиссии в своем выступлении предупредила о риске "глобальных гонок на истощение" с использованием экономических инструментов, таких как санкции, экспортный контроль и тарифы.