Президентка Єврокомісії застерегла від "тарифних воєн на виснаження"

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила у вівторок, 21 січня, про ризик "глобальних перегонів на виснаження" з використанням економічних інструментів, таких як санкції, експортний контроль і тарифи.

Про це вона сказала під час виступу на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму у Давосі, пише "Європейська правда".

На наступний день після інавгурації президента США Дональда Трампа президентка Єврокомісії заявила, що кооперативний світовий порядок, який уявляли собі 25 років тому, не став реальністю, а натомість світ вступив "у нову еру жорсткої геостратегічної конкуренції".

"Найбільші економіки світу змагаються за доступ до сировини, нових технологій та глобальних торговельних шляхів. Від штучного інтелекту до чистих технологій, від квантових до космічних, від Арктики до Південнокитайського моря – гонка триває", – зазначила вона.

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Відтак на думку фон дер Ляєн, у міру того, як ця конкуренція посилюється, буде спостерігатися "часте використання економічних інструментів, таких як санкції, експортний контроль і тарифи, які призначені для захисту економічної та національної безпеки".

Але, за її словами, інновації не повинні бути придушені.

"У цьому дусі ми повинні працювати разом, щоб уникнути глобальних перегонів на виснаження. Тому що розрив зв'язків у світовій економіці не відповідає нічиїм інтересам. Навпаки, нам потрібно модернізувати правила, щоб зберегти нашу здатність приносити взаємну вигоду нашим громадянам", – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Як відомо, у понеділок, 20 січня, Трамп заявив, що хоче виправити дефіцит торгового балансу США з Європейським Союзом або за допомогою тарифів, або шляхом збільшення експорту енергоносіїв.

Новий американський президент прагне активізувати розвиток американської енергетики, оголосивши надзвичайний стан в енергетиці та скасувавши заборону на оренду морських нафтогазових родовищ, яка фактично заблокувала буріння в більшості прибережних вод США.

Він також скасував заборону адміністрації Байдена на затвердження нових заводів з експорту зрідженого природного газу.

Посол ЄС в США Йовіта Нелюпшєне заявила, що Брюссель "намагатиметься зосередитися на позитивних речах" після того, як Трамп склав присягу президента.