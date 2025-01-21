Зеленський: якщо Росія повернеться з новою війною, загроза для Європи буде в рази більшою

Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо поточна фаза війни завершиться без надійних гарантій безпеки для України, новий напад Росії буде набагато небезпечнішим і буде загрожувати усім країнам, які колись входили до радянської "сфери впливу".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Зеленський зазначив, що зараз російське угруповання, що воює проти України – приблизно утричі більше, аніж задіяне на початку повномасштабної війни, і налічує 608 тисяч осіб. На додачу, Росія запустила на повну потужність свій ВПК.

"Що може робити Путін, якщо не буде чітких гарантій безпеки?.. Якщо він повернеться – він точно повернеться з армією в 10 разів більшою, ніж те угруповання на початку 2022 року. Воно вже майже в чотири рази більше. І коли він повернеться з цим угрупованням – для чого він повернеться? Для повної окупації всіх країн, які колись були республіками в Радянському Союзі – це №1", – вважає Зеленський.

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На його думку, також можна очікувати російської агресії проти держав-членів ЄС і НАТО з метою шантажу.

"Він буде робити так, як робив з нашим Кримом – він буде заходити в інші країни ЄС і НАТО, щоб там стояти хоч трішечки, щоб робити ті чи інші вимагання – ті чи інші ультиматуми іншим країнам. Хтось повинен буде вийти з НАТО – наші балтійські друзі, Фінляндія, Швеція. Він буде нас всіх повертати до свого світу, який живе у нього в голові", – зазначив Зеленський.

Промова Зеленського на виступі у Давосі була зосереджена на тому, що Європа має ставати сильнішою з безпекової та економічної точки зору, щоб могти постояти за себе і бути настільки ж важливим союзником для США, як зараз Сполучені Штати – для Європи.

Він закликав не економити на своїй безпеці, та непрямо підтримав заклик нового президента США Дональда Трампа збільшувати витрати союзників у НАТО на оборону до 5% ВВП.