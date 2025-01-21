Зеленський про європейську оборону: якщо на це треба 5% ВВП – це має бути 5%

Президент України Володимир Зеленський заявив, що європейським державам не можна намагатись економити на своїй безпеці, та непрямо підтримав заклик нового президента США Дональда Трампа збільшувати витрати союзників НАТО на оборону до 5% ВВП.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у своїй промові на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Зеленський висловив думку, що Європі, аби бути спроможною постояти за себе, потрібна об’єднана система безпеки та оборонна політика.

"Усі європейські країни мають бути готові витрачати на свою безпеку стільки, скільки справді потрібно – не стільки, як звикли у роки, коли це питання ігнорувалося. Якщо на покриття цих оборонних потреб треба 5% ВВП – отже це 5%. І не потрібно грати на емоціях людей, що оборонні витрати досягаються за рахунок охорони здоров’я чи пенсій – це не чесно", – сказав президент України.

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Він наголосив на тому, що Росія "не відділена від європейських країн океаном", і потрібно розуміти, проти кого Москва залучає у союзники Іран і КНДР. Зеленський нагадав, що зараз найбільшу армію має Україна – понад 800 тисяч осіб, на другому місці Франція з близько 200 тисячами військовослужбовців, а решта європейських держав мають менше військо, тоді як Росія потенційно може виставити 1,5 мільйона осіб.

"Ми не у тій ситуації, коли одна країна може сама постояти за себе. Нам потрібно триматися разом, щоб дійсно бути силою", – зазначив президент України.

Зеленський зазначив, що Україна вже має формати співпраці з партнерами, які можуть допомогти посилити усю Європу.

"Ми вже разом робимо дрони, у тому числі абсолютно унікальні, яких більш немає ні в кого у світі. Ми разом виготовляємо артилерію – і в Україні це робити набагато дешевше і швидше, ніж ще десь. Інвестиції зараз в українське виробництво дронів – це інвестиції не лише у безпеку Європи, але й спроможності Європи бути гарантом безпеки в інших важливих регіонах", – сказав президент.

Зеленський запропонував задуматись про спільну розробку систем протиповітряної оборони, які могли б перехоплювати усі типи крилатих і балістичних ракет.

​"Європі потрібна своя версія "залізного купола"... Ми не можемо покладатися на добру волю кількох столиць, коли йдеться про безпеку Європи – Вашингтона, Берліна, Парижа, Лондона, Рима, чи – коли Путін вріже дуба – уявного демократа у Москві колись згодом", – наголосив він.

Промова Зеленського на виступі у Давосі була зосереджена на тому, що Європа має ставати сильнішою з безпекової та економічної точки зору, щоб могти постояти за себе і бути настільки ж важливим союзником для США, як зараз Сполучені Штати – для Європи.

Президентка Єврокомісії у своєму виступі попередила про ризик "глобальних перегонів на виснаження" з використанням економічних інструментів, таких як санкції, експортний контроль і тарифи.