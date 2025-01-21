Зеленский: если Россия вернется с новой войной, угроза для Европы будет в разы больше

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если текущая фаза войны завершится без надежных гарантий безопасности для Украины, новое нападение России будет гораздо опаснее и будет угрожать всем странам, которые когда-то входили в советскую "сферу влияния".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Зеленский отметил, что сейчас российская группировка, воюющая против Украины – примерно втрое больше, чем задействовано в начале полномасштабной войны, и насчитывает 608 тысяч человек. В дополнение, Россия запустила на полную мощность свой ВПК.

"Что может делать Путин, если не будет четких гарантий безопасности? Если он вернется – он точно вернется с армией в 10 раз большей, чем та группировка в начале 2022 года. Она уже почти в четыре раза больше. И когда он вернется с этой группировкой – для чего он вернется? Для полной оккупации всех стран, которые когда-то были республиками в Советском Союзе – это №1", – считает Зеленский.

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По его мнению, также можно ожидать российской агрессии против государств-членов ЕС и НАТО с целью шантажа.

"Он будет делать так, как делал с нашим Крымом – он будет заходить в другие страны ЕС и НАТО, чтобы там стоять хоть немножечко, чтобы делать те или иные требования – те или иные ультиматумы другим странам. Кто-то должен будет выйти из НАТО – наши балтийские друзья, Финляндия, Швеция. Он будет нас всех возвращать к своему миру, который живет у него в голове", – отметил Зеленский.

Речь Зеленского на выступлении в Давосе была сосредоточена на том, что Европа должна становиться сильнее с точки зрения безопасности и экономической точки зрения, чтобы быть в состоянии постоять за себя и быть столь же важным союзником для США, как сейчас Соединенные Штаты – для Европы.

Он призвал не экономить на своей безопасности и косвенно поддержал призыв нового президента США Дональда Трампа увеличивать расходы союзников в НАТО на оборону до 5% ВВП.