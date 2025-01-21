В опозиції Чехії обіцяють скасувати "снарядну ініціативу" в разі приходу до влади

Голова так званого тіньового уряду найбільшої опозиційної партії Чехії ANO Карел Гавлічек заявив, що в разі приходу його політсили до влади ініціатива з постачання снарядів Україні не буде продовжена.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в матеріалі Denik N.

Гавлічек, який також є віцепрезидентом ANO – руху колишнього премʼєра Чехії Андрея Бабіша, – заявив, що рух не продовжить ініціативу з боєприпасами для України, якщо увійде до уряду.

"Ми не будемо продовжувати ініціативу щодо боєприпасів. Зовсім ні", – сказав Гавлічек в інтервʼю журналу Respekt, опублікованому 19 січня.

Реклама:

Він водночас визнав, що не знає, чи буде прем'єр-міністром Чехії в разі перемоги ANO на парламентських виборах. Як зазначає Denik N, у такому разі уряд, імовірно, очолить сам Бабіш.

На заяви Гавлічека вже відреагував чинний премʼєр Чехії Петр Фіала.

"Вони не є проросійськими, але вони підштовхували "Росатом" до останньої хвилини добудувати АЕС "Дуковани". Вони не проросійські, але нічого не зробили проти нашої енергетичної залежності від Росії. Вони не проросійські, але вони сидять у фан-клубі Путіна в Європі. Вони не проросійські, але..." – написав від у X (Twitter).

Нагадаємо, йдеться про міжнародний механізм, який дозволяє постачати воюючій Україні переважно дефіцитні великокаліберні боєприпаси.

Глава МЗС Андрій Сибіга розповів "ЄвроПравді", що в Україну вже доставили 80% обіцяних у межах чеської ініціативи боєприпасів.

Раніше повідомляли, що чеська ініціатива здатна забезпечити для ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць.

Більше про ініціативу читайте в статті "Європейської правди".