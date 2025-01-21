В оппозиции Чехии обещают отменить "снарядную инициативу" в случае прихода к власти

Глава так называемого теневого правительства крупнейшей оппозиционной партии Чехии ANO Карел Гавличек заявил, что в случае прихода его политсилы к власти инициатива по поставке снарядов Украине не будет продолжена.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Denik N.

Гавличек, который также является вице-президентом ANO – движения бывшего премьера Чехии Андрея Бабиша, – заявил, что движение не продолжит инициативу с боеприпасами для Украины, если войдет в правительство.

"Мы не будем продолжать инициативу по боеприпасам. Совсем нет", – сказал Гавличек в интервью журналу Respekt, опубликованном 19 января.

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Он в то же время признал, что не знает, будет ли премьер-министром Чехии в случае победы ANO на парламентских выборах. Как отмечает Denik N, в таком случае правительство, предположительно, возглавит сам Бабиш.

На заявления Гавличека уже отреагировал действующий премьер Чехии Петр Фиала.

"Они не пророссийские, но они подталкивали "Росатом" до последней минуты достроить АЭС "Дукованы". Они не пророссийские, но ничего не сделали против нашей энергетической зависимости от России. Они не пророссийские, но они сидят в фан-клубе Путина в Европе. Они не пророссийские, но..." – написал от в X (Twitter).

Напомним, речь идет о международном механизме, который позволяет поставлять воюющей Украине преимущественно дефицитные крупнокалиберные боеприпасы.

Глава МИД Андрей Сибига рассказал "ЕвроПравде", что в Украину уже доставили 80% обещанных в рамках чешской инициативы боеприпасов.

Ранее сообщалось, что чешская инициатива способна обеспечить для ВСУ от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц.

Больше об инициативе читайте в статье "Европейской правды".