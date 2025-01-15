МЗС: за чеською ініціативою в Україну доставили 80% закуплених снарядів, решта у дорозі

Глава МЗС Андрій Сибіга розповів, що в Україну вже доставили 80% обіцяних в рамках чеської ініціативи боєприпасів.

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

Він висловив подяку Чехії за цю ініціативу, яка, за його словами, виявилася дуже корисною.

"Вдалося доставити в Україну вже до 80% обіцяного. Чеська сторона виконала свою обіцянку та поставила до кінця 2024 року 520 тисяч снарядів калібру 155 мм та велику кількість інших калібрів. Але мені підтвердили, що всі обіцяні снаряди різних калібрів закуплені", – розповів Сибіга.

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За його словами, зараз йдеться про фіналізацію їхньої поставки в Україну.

"Але слід також пам'ятати, що закупівля залежить і від донорських коштів – Чехія збирає кошти від наших партнерів, і допомога у цьому, робота зі столицями, є одним із завдань української дипломатії. Бо були певні країни, що пообіцяли певну суму коштів, але так їх і не внесли", – зазначив міністр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у листопаді в інтерв'ю "Європейській правді" заявив, що у світі ще є велика кількість виготовлених боєприпасів, які в 2025 році можна було б викупити для ЗСУ.

Раніше повідомляли, що чеська ініціатива здатна забезпечити для ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць.

Більше про ініціативу читайте в статті "Європейської правди".