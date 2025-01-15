Глава МЗС розповів про нову ініціативу закупівлі снарядів по світу без посередництва Чехії

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що Україна паралельно з Чехією знайшла значну кількість боєприпасів різного калібру, але наразі на шляху їх закупівлі стоїть брак коштів.

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

Міністр наголосив, що не повинно бути жодних ініціатив, які б конкурували одна з одною. Крім того, за його словами, зараз ситуація у світі така, що доводиться боротися за кожен снаряд, адже росіяни через посередників теж намагаються їх скуповувати.

"Але дійсно, ми не сидимо склавши руки. Україна паралельно з Чехією знайшла за кордоном значну кількість потрібної нам продукції. Йдеться про сотні тисяч снарядів різного калібру.

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У тому числі – скажу обтічно – найбільш дефіцитного і найбільш потрібного нашим артилеристам", – сказав Сибіга.

За його словами, в української сторони є розуміння, як їх законтрактувати, і єдине, чого зараз бракує – це коштів.

"І ми активно працюємо з нашими партнерами над тим, як спільно знайти це рішення.

Якщо нам вдасться поєднати чеську ініціативу і ті кількості, які ми самотужки знайшли, то це додасть впевненості у забезпеченні наших воїнів на передовій", – наголосив міністр.

Він також розповів, що в Україну вже доставили 80% обіцяних в рамках чеської ініціативи боєприпасів.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у листопаді в інтерв'ю "Європейській правді" заявив, що у світі ще є велика кількість виготовлених боєприпасів, які в 2025 році можна було б викупити для ЗСУ.

Раніше повідомляли, що чеська ініціатива здатна забезпечити для ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць.

Більше про ініціативу читайте в статті "Європейської правди".