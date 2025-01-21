У Латвії пропонують посилити покарання за несанкціонований запуск дронів

Міністр оборони Литви Андріс Спрудс заявив про необхідність запровадити суворіші покарання для операторів дронів, які безвідповідально наражають жителів на ризик.

Заяву латвійського міністра наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Він вважає, що можна думати не тільки про збільшення штрафів, а й про кримінальну відповідальність.

Своєю чергою, Міністерство сполучення визначило низку напрямів щодо поліпшення оперативних заходів після інциденту із запуском дронів у Ризькому аеропорту минулого тижня, щоб поліпшити можливості Агентства цивільної авіації та інших сторін з реагування на подібні інциденти і посилити захист.

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Директор департаменту авіації Мінсполучення Артурс Кокарс розповів, що Ризький аеропорт незабаром завершить закупівлю систем виявлення дронів, які дадуть змогу виявляти та відстежувати несанкціоновані польоти дронів і реагувати на них.

Крім того, після набрання чинності поправок до закону про поліцію, які дадуть їй змогу перехоплювати та знищувати дрони, Мінсполучення звернеться до МВС із проханням посилити поліцейську дільницю в аеропорту, забезпечивши можливості негайного реагування та наявність засобів протидії.

Нагадаємо, 13 січня повідомляли, що на території аеропорту Риги помітили невідомі безпілотники.

Також нещодавно повідомляли, що німецький уряд підтримав дозвіл армії збивати невідомі безпілотники.