В Латвии предлагают ужесточить наказание за несанкционированный запуск дронов

Министр обороны Литвы Андрис Спрудс заявил о необходимости ввести более строгие наказания для операторов дронов, которые безответственно подвергают жителей риску.

Заявление латвийского министра приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Он считает, что можно думать не только об увеличении штрафов, но и об уголовной ответственности.

В свою очередь, Министерство сообщения определило ряд направлений по улучшению оперативных мер после инцидента с запуском дронов в Рижском аэропорту на прошлой неделе, чтобы улучшить возможности Агентства гражданской авиации и других сторон по реагированию на подобные инциденты и усилить защиту.

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Директор департамента авиации Минсообщества Артурс Кокарс рассказал, что Рижский аэропорт вскоре завершит закупку систем обнаружения дронов, которые позволят выявлять и отслеживать несанкционированные полеты дронов и реагировать на них.

Кроме того, после вступления в силу поправок в закон о полиции, которые дадут ей возможность перехватывать и уничтожать дроны, Минсообщества обратится в МВД с просьбой усилить полицейский участок в аэропорту, обеспечив возможности немедленного реагирования и наличие средств противодействия.

Напомним, 13 января сообщалось, что на территории аэропорта Риги заметили неизвестные беспилотники.

Также недавно сообщалось, что немецкое правительство поддержало разрешение армиисбивать неизвестные беспилотники.