На території аеропорту Риги помітили невідомі безпілотники

Агентство цивільної авіації Латвії звернулося із заявою до Держполіції та Служби держбезпеки у зв'язку з поміченими на території міжнародного аеропорту "Рига" дронами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Відомство просить у рамках кримінального процесу розслідувати можливі загрози цивільній авіації.

Минулого понеділка, 13 січня, у повітряному просторі Латвії довелося тричі короткочасно запроваджувати обмеження через польоти невідомих безпілотників, що з'явилися на території аеропорту. Дрони становили істотну небезпеку для польотів цивільної авіації.

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За даними Агентства цивільної авіації, у польотах над територією аеропорту "Рига" було задіяно більше одного дрона.

Унаслідок обмежень в інші аеропорти довелося перенаправляти три літаки: рейс авіакомпанії airBaltic Софія – Рига та авіакомпанії Wizzair Кутаїсі – Рига довелося перенаправити до Вільнюса, а рейс компанії Finnair Гельсінкі – Рига розвернули назад до Гельсінкі.

Під час повторних польотів безпілотників раніше переспрямовані рейси авіакомпаній airBaltic і Wizzair повернулися з альтернативного аеродрому у Вільнюсі, залишаючись у режимі очікування в повітряному просторі Латвійської Республіки до відкриття аеродрому, а потім успішно приземлилися в аеропорту "Рига".

Через обмеження, введені через польоти невпізнаних дронів, багато рейсів з аеропорту "Рига" вилітали із запізненням.

Наявна в розпорядженні Агентства цивільної авіації інформація вказує на те, що польоти безпілотників могли бути навмисно здійснені з метою поставити під загрозу безпеку польотів цивільних повітряних суден або навмисно порушити діяльність сектора цивільної авіації Латвії.

Як повідомлялося, баварське земельне управління кримінальної поліції проводить розслідування після кількох помічених безпілотників над об'єктами Бундесверу в Манхінгу і Нойбурзі-ан-дер-Донау.

Минулого року повідомляли про низку інцидентів з прольотами невідомих дронів над авіабазами США у Британії. Зокрема, писали про інцидент 24 листопада, коли безпілотні літальні апарати були помічені над трьома базами Королівських ВПС Британії у Саффолку та Норфолку.

У самих США теж повідомляли про все більшу кількість випадків прольоту невідомих дронів у різних частинах країни.