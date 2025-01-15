Німецький уряд підтримав дозвіл армії збивати невідомі безпілотники

Німецькій армії мають намір надати дозвіл збивати безпілотники для відвернення загроз.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Відповідну пропозицію про внесення змін до Закону про авіаційну безпеку схвалив у середу федеральний уряд.

"Дрони як інструмент шпигунства і саботажу можуть становити серйозну загрозу, особливо для нашої критичної інфраструктури", – заявила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер.

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На сьогодні збройним силам дозволено відволікати літальні апарати, примушувати їх до посадки, погрожувати застосуванням сили або робити попереджувальні постріли для підтримки поліції, але вони не мають права застосовувати зброю проти безпілотних літальних апаратів у разі неминучої небезпеки.

"Поліцейські органи постійно розвивають свої можливості для виявлення та захисту від безпілотників. Однак, особливо після початку загарбницької війни Путіна проти України, ми бачимо, що дрони використовуються все частіше і частіше, що створює все більший виклик для поліції та її сучасних технологій", підкреслила Фезер.

Тому необхідно, "щоб Бундесверу також було дозволено втручатися у випадках серйозної небезпеки – в тому числі в крайньому разі збивати безпілотники, що незаконно літають".

Органи безпеки фіксують все більшу кількість випадків появи безпілотників над важливими інфраструктурними та військовими об'єктами, пояснили у Федеральному міністерстві внутрішніх справ.

"Водночас швидкий технологічний розвиток ставить перед поліцією дедалі більші виклики. Це стосується, зокрема, моделей зі складними льотними характеристиками, які значно перевершують комерційні дрони", – додали там.

В обґрунтуванні прийнятої пропозиції зазначається, що за допомогою таких безпілотників можна припустити, "що польоти здійснювалися від імені іноземних державних органів. Застосування сили має бути дозволено, якщо можна припустити, що безпілотний літальний апарат буде використаний проти життя людей або проти критично важливого об'єкта".

Після ухвалення рішення Кабінетом міністрів пропозиції щодо внесення змін до Закону про авіаційну безпеку мають бути передані до Бундестагу через керівні партії.

Як повідомлялося, баварське земельне управління кримінальної поліції проводить розслідування після кількох помічених безпілотників над об'єктами Бундесверу в Манхінгу і Нойбурзі-ан-дер-Донау.

Минулого року повідомляли про низку інцидентів з прольотами невідомих дронів над авіабазами США у Британії. Зокрема, писали про інцидент 24 листопада, коли безпілотні літальні апарати були помічені над трьома базами Королівських ВПС Британії у Саффолку та Норфолку.

У самих США теж повідомляли про все більшу кількість випадків прольоту невідомих дронів у різних частинах країни.