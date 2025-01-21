У Німеччині арештували лівих екстремістів за підозрою в нападах на ультраправих в Угорщині

У Німеччині поліція арештувала шістьох ймовірних членів лівоекстремістського угруповання, яких звинувачують у насильницьких нападах на прихильників ультраправих в Угорщині.

Про це повідомляє AFP з посиланням на заяву прокуратури, інформує "Європейська правда".

Підозрюваних, які в понеділок з'явилися з повинною по всій Німеччині, звинувачують у різних нападах під час ультраправої демонстрації в лютому 2023 року в Будапешті.

Європейські ультраправі угруповання зібралися в місті, щоб відзначити річницю спроби нацистських військ вирватися з Будапешта, коли він був оточений радянськими військами наприкінці Другої світової війни.

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Двох підозрюваних, яких називають Неле А. і Пауль М., звинувачують у тому, що напали на чоловіка на вокзалі в Будапешті й забризкали його перцевим спреєм..

Потім вони та двоє інших підозрюваних, на ім'я Паула П. і Клара В., напали на трьох людей перед кафе, повідомили в прокуратурі.

"Підозрювані та інші члени групи неодноразово били потерпілих кийками та іншими предметами. Це призвело до синців, забоїв і, в деяких випадках, переломів кісток", – йдеться у повідомленні.

Інших підозрюваних також звинувачують у нападі на людей на вулиці.

В одному випадку члени групи продовжили бити чоловіка тупим предметом після того, як він непритомний впав на землю, завдаючи ударів по голові і всьому тілу.

"Як наслідок потерпілий отримав множинні переломи обличчя і черепа", – зазначили в прокуратурі.

Пауля М. також підозрюють у приналежності до групи, яку очолювала студентка з Лейпцига Ліна Е., ув'язнена у 2023 році разом з трьома іншими особами за напад на неонацистів.

Ліна Е. стала символом для ультралівих активістів, а гасло "Звільніть Ліну" регулярно з'являється на лівих мітингах.

Адвокати підозрюваних у понеділок заявили, що вони здалися німецькій владі, тому що хотіли уникнути екстрадиції до Угорщини.

В Угорщині їм загрожує "надмірне" тюремне ув'язнення строком до 24 років і "кримінальне переслідування, що не відповідає принципам верховенства закону", заявили адвокати.

Троє інших підозрюваних лівих екстремістів на ім'я Сімон Т., Анна С. і Йоганн Г. також були раніше заарештовані у зв'язку з нападами на мітингу в Будапешті.

На початку січня повідомляли, що кількість правоекстремістських злочинів у Німеччині минулого року досягла нового максимуму.

Нагадаємо, німецька поліція у грудні заарештувала чотирьох людей після нападу ультраправих у Берліні на агітаторів Соціал-демократичної партії канцлера Олафа Шольца, в результаті чого постраждали двоє поліцейських.