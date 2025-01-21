В Германии арестовали левых экстремистов по подозрению в нападениях на ультраправых в Венгрии

В Германии полиция арестовала шестерых предполагаемых членов левоэкстремистской группировки, которых обвиняют в насильственных нападениях на сторонников ультраправых в Венгрии.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление прокуратуры, информирует "Европейская правда".

Подозреваемых, которые в понедельник явились с повинной по всей Германии, обвиняют в различных нападениях во время ультраправой демонстрации в феврале 2023 года в Будапеште.

Европейские ультраправые группировки собрались в городе, чтобы отметить годовщину попытки нацистских войск вырваться из Будапешта, когда он был окружен советскими войсками в конце Второй мировой войны.

Реклама:

Двух подозреваемых, которых называют Неле А. и Пауль М., обвиняют в том, что напали на мужчину на вокзале в Будапеште и забрызгали его перцовым спреем.

Затем они и двое других подозреваемых, по имени Паула П. и Клара В., напали на трех человек перед кафе, сообщили в прокуратуре.

"Подозреваемые и другие члены группы неоднократно избивали потерпевших дубинками и другими предметами. Это привело к синякам, ушибам и, в некоторых случаях, переломам костей", – говорится в сообщении.

Других подозреваемых также обвиняют в нападении на людей на улице.

В одном случае члены группы продолжили бить мужчину тупым предметом после того, как он без сознания упал на землю, нанося удары по голове и всему телу.

"В результате потерпевший получил множественные переломы лица и черепа", – отметили в прокуратуре.

Пауля М. также подозревают в принадлежности к группе, которую возглавляла студентка из Лейпцига Лина Э., заключенная в 2023 году вместе с тремя другими лицами за нападение на неонацистов.

Лина Э. стала символом для ультралевых активистов, а лозунг "Освободите Лину" регулярно появляется на левых митингах.

Адвокаты подозреваемых в понедельник заявили, что они сдались немецким властям, потому что хотели избежать экстрадиции в Венгрию.

В Венгрии им грозит "чрезмерное" тюремное заключение сроком до 24 лет и "уголовное преследование, не соответствующее принципам верховенства закона", заявили адвокаты.

Трое других подозреваемых левых экстремистов по имени Симон Т., Анна С. и Иоганн Г. также были ранее арестованы в связи с нападениями на митинге в Будапеште.

В начале января сообщалось, что количество правоэкстремистских преступлений в Германии в прошлом году достигло нового максимума.

Напомним, немецкая полиция в декабре арестовала четырех человек после нападения ультраправых в Берлине на агитаторов Социал-демократической партии канцлера Олафа Шольца, в результате чего пострадали двое полицейских.