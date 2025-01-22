Орбан бідкається, що санкції проти РФ "знищили конкурентоспроможність" ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре закликав переглянути санкційну політику ЄС щодо Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у соцмережі Х (Twitter).

Орбан заявив, що санкції не припинили війну та не підірвали російську економіку, а той час як Європі, за його словами, не вдалося замістити російські енергоносії іншими доступними джерелами.

"Санкції, сконструйовані брюссельськими бюрократами, досягли одного: вони знищили конкурентоспроможність європейської економіки. Настав час змін!" – заявив глава уряду Угорщини.

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Між тим, як стало відомо, ближчим часом посли Європейського Союзу зможуть продовжити економічні санкції проти Росії на чергові шість місяців, і Угорщина не блокуватиме це рішення.

ЄС поновлює існуючі санкції кожні шість місяців, і для цього потрібна одностайність 27 країн-членів.

Досі продовження санкцій було рутинним рішенням, і зазвичай політичне рішення щодо цього ухвалювалося на останньому у році саміті ЄС. Але відомо, що на останньому саміті в грудні Віктор Орбан сказав колегам дочекатися інавгурації Трампа.

Минулого тижня в уряді Угорщини знову заявили, що ЄС повинен прийняти рішення щодо продовження санкцій тільки після консультацій з новою адміністрацією США, а сам Віктор Орбан закликав "викинути санкції у вікно" і налагоджувати відносини з Росією.