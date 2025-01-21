ЗМІ: Посли ЄС зможуть продовжити економічні санкції проти РФ, Угорщина не блокуватиме

Посли Європейського Союзу очікувано зможуть продовжити економічні санкції проти Росії на чергові шість місяців, і Угорщина не блокуватиме це рішення.

Про це з посиланням на свою інформацію повідомляє редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк у своєму X (Twitter).

Він нагадав, що Євросоюз має продовжити дію економічних санкцій проти Росії на чергові пів року до 31 січня, щоб вони залишались чинними.

looks like 🇪🇺 ambassadors on Friday will be able to extend its economic sanctions on 🇷🇺 by six months. 🇭🇺 has so far been reluctant but the new 🇺🇸 administration appear to want sanctions to continue. deadline for EU roll-over is 31 Jan. 🇺🇦 Реклама: January 21, 2025

"Схоже, що посли ЄС у п'ятницю зможуть продовжити економічні санкції проти РФ на шість місяців. Угорщина досі вагалася (щодо голосу "за" – Ред.), але схоже, що нова адміністрація у США хоче, щоб санкції зберігалися", – зазначив Джозвяк.

ЄС поновлює існуючі санкції кожні шість місяців, і для цього потрібна одностайність 27 країн-членів.

Досі продовження санкцій було рутинним рішенням, і зазвичай політичне рішення щодо цього ухвалювалося на останньому у році саміті ЄС. Але відомо, що на останньому саміті в грудні угорський прем'єр Віктор Орбан сказав колегам дочекатися інавгурації Трампа.

Минулого тижня в уряді Угорщини знову заявили, що ЄС повинен прийняти рішення щодо продовження санкцій тільки після консультацій з новою адміністрацією США, а сам Віктор Орбан закликав "викинути санкції у вікно" і налагоджувати відносини з Росією.

Неофіційно повідомляли, що у ЄС вже почали шукати варіанти на випадок, якщо Угорщина візьметься блокувати продовження санкцій – включно з використанням закону 81-річної давнини із залученням бельгійського короля.