ЗМІ: Посли ЄС зможуть продовжити економічні санкції проти РФ, Угорщина не блокуватиме

Посли Європейського Союзу очікувано зможуть продовжити економічні санкції проти Росії на чергові шість місяців, і Угорщина не блокуватиме це рішення.

Про це з посиланням на свою інформацію повідомляє редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк у своєму X (Twitter).

Він нагадав, що Євросоюз має продовжити дію економічних санкцій проти Росії на чергові пів року до 31 січня, щоб вони залишались чинними.

looks like 🇪🇺 ambassadors on Friday will be able to extend its economic sanctions on 🇷🇺 by six months. 🇭🇺 has so far been reluctant but the new 🇺🇸 administration appear to want sanctions to continue. deadline for EU roll-over is 31 Jan. 🇺🇦

