Орбан сетует, что санкции против РФ "уничтожили конкурентоспособность" ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз призвал пересмотреть санкционную политику ЕС в отношении России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в соцсети Х (Twitter).

Орбан заявил, что санкции не прекратили войну и не подорвали российскую экономику, а то время как Европе, по его словам, не удалось заместить российские энергоносители другими доступными источниками.

"Санкции, сконструированные брюссельскими бюрократами, достигли одного: они уничтожили конкурентоспособность европейской экономики. Настало время перемен!" – заявил глава правительства Венгрии.

Реклама:

Между тем, как стало известно, в ближайшее время послы Европейского Союза смогут продлить экономические санкции против России на очередные шесть месяцев, и Венгрия не будет блокировать это решение.

ЕС возобновляет существующие санкции каждые шесть месяцев, и для этого требуется единодушие 27 стран-членов.

До сих пор продление санкций было рутинным решением, и обычно политическое решение по этому поводу принималось на последнем в году саммите ЕС. Но известно, что на последнем саммите в декабре Виктор Орбан сказал коллегам дождаться инаугурации Трампа.

На прошлой неделе в правительстве Венгрии вновь заявили, что ЕС должен принять решение о продлении санкций только после консультаций с новой администрацией США, а сам Виктор Орбан призвал "выбросить санкции в окно" и налаживать отношения с Россией.