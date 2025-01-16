Угорщина: ЄС має поговорити з Трампом, перш ніж продовжувати санкції проти РФ

Угорщина вважає, що ЄС повинен прийняти рішення щодо продовження санкцій проти Росії тільки після консультацій з новою адміністрацією США.

Про це заявив угорський міністр у справах ЄС Янош Бока, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За його словами, Угорщина ще не вирішила, чи підтримає рішення про продовження санкцій.

"Я думаю, що цілком природно, що перш ніж ми приймемо рішення про продовження санкцій ще на шість місяців, ми запитаємо нову адміністрацію США, як вони бачать майбутнє режиму санкцій", – сказав Янош Бока журналістам у Брюсселі.

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"Рішення щодо угорської позиції ще не прийнято. Ми хочемо відкласти наше рішення до того часу, поки не дізнаємося, як адміністрація США бачить майбутнє режиму санкцій", – додав Бока.

ЄС схвалив 15 пакетів санкцій проти Росії з моменту вторгнення Москви в Україну у 2022 році і працює над 16-м пакетом заходів.

За словами Боки, санкції, які планується продовжити, стосуються різних секторів економіки та заморожування активів російського центрального банку.

ЄС поновлює існуючі санкції кожні шість місяців, і для цього потрібна одностайність 27 країн-членів.

Досі продовження санкцій було рутинним рішенням, і зазвичай політичне рішення щодо цього ухвалювалося на останньому у році саміті ЄС. Але відомо, що на останньому саміті в грудні угорський прем'єр Віктор Орбан сказав колегам дочекатися інавгурації Трампа.

Цього тижня стало відомо, що Євросоюз планує нові санкції проти РФ, уникнувши вето Угорщини і Словаччини.