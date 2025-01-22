Сотни участников штурма Капитолия покинули тюрьмы после помилования Трампом

Более 200 причастных к нападению на Капитолий США 6 января 2021 года были выпущены из исправительных учреждений после помилования президента США Дональда Трампа – такое решение раскритиковали правоохранители.

Об этом сообщило Федеральное бюро тюрем, пишет "Европейская правда".

Правоохранители написали, что после того как Трамп помиловал почти 1500 человек, обвиненных в связи с нападением на Капитолий 6 января 2021 года, 211 человек покинули федеральные учреждения.

Федеральное бюро тюрем получило информацию вечером того же дня, и после определенной проверки приказ был передан в заведение, где находились задержанные.

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Отмечается, что до 09:30 21 января все, кто был помилован или получил смягчение приговора от Трампа, были освобождены из-под стражи.

Однако, как пишет Reuters, это решение столкнулось с осуждением, в частности, со стороны правоохранителей.

В частности, Братский орден полиции и Международная ассоциация начальников полиции сказали в совместном заявлении, что они "глубоко разочарованы" помилованиями.

Указ Трампа также поручил Министерству юстиции закрыть все дела, связанные с атакой 6 января, в том числе сотни уголовных производств, в которых обвиняемые ожидали суда или приговора.

Трамп также совершил обещанный шквал исполнительных действий в первый день своего правления, отменив десятки решений своего предшественника Джо Байдена.

Кроме того, Трамп рассказал в Белом доме, как Путин разрушает Россию, не завершая войну.