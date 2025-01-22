У Польщі після аварії на шахті евакуювали десятки гірників, є постраждалі

У польській Сілезії близько 40 гірників евакуювали на поверхню після займання метану, більш як десятку знадобилась медична допомога.

Про це повідомляє TVN24, пише "Європейська правда".

Нещасний випадок стався вранці 22 січня на шахті Щигловіце, що неподалік міста Кнурув на захід від Катовіце. У керуючій компанії повідомили, що, найімовірніше, сталося займання метану.

У небезпечній зоні на глибині близько 850 метрів на той час були 44 гірники, до 11:00 завершили їх евакуацію на поверхню. 12 шахтарів потребували медичної допомоги.

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Внаслідок нещасного випадку на іншій шахті у Сілезії в травні загинули троє гірників.

Раніше цього тижня аварія сталась на вугільній шахті у Словенії, там загинули двоє людей.