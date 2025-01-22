В Польше после аварии на шахте эвакуировали десятки горняков, есть пострадавшие

В польской Силезии около 40 горняков эвакуировали на поверхность после возгорания метана, более чем десяти потребовалась медицинская помощь.

Об этом сообщает TVN24, пишет "Европейская правда".

Несчастный случай произошел утром 22 января на шахте Щигловице, что недалеко от города Кнурув к западу от Катовице. В управляющей компании сообщили, что, скорее всего, произошло возгорание метана.

В опасной зоне на глубине около 850 метров в то время были 44 горняка, к 11:00 завершили их эвакуацию на поверхность. 12 шахтерам потребовалась медицинская помощь.

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В результате несчастного случая на другой шахте в Силезии в мае погибли три горняка.

Ранее на этой неделе авария произошла на угольной шахте в Словении, там погибли два человека.