Внаслідок аварії на вугільній шахті у Словенії загинули двоє людей

Рятувальники виявили тіло другого шахтаря після аварії на вугільній шахті Веленє на північному сході Словенії, де в понеділок, 20 січня, ввечері підземні тунелі затопили вода і відходи.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Зазначається, що наразі рятувальники продовжують пошуки третього шахтаря, який залишається під завалами після обвалу сотень тонн шламу.

Аварія сталася на шахті, що входить до складу державного холдингу Slovenske Elektrarne Group, який постачає вугілля для Шоштанської теплової електростанції.

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До рятувальної операції залучено близько 80 спеціалістів, які працюють змінами по шість годин. За словами представників шахти, операція є надзвичайно ризикованою, оскільки завали доводиться розбирати вручну.

Причини аварії поки не встановлені. На місці працюють гірничі інспектори, які проводять розслідування.

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб заявив, що видобуток вугілля на шахті тимчасово припинено і буде відновлено лише після завершення рятувальних робіт.

Нагадаємо, влітку на одній з найстаріших шахт Польщі сталася серйозна аварія.

А внаслідок нещасного випадку на іншій шахті у Сілезії в травні загинули троє гірників.