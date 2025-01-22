ЗМІ дізнались нові деталі нападу з ножем у баварському місті

Внаслідок нападу з ножем у німецькому Ашаффенбурзі під Франкфуртом загинули дорослий чоловік і дитина, нападник – нібито виходець з Афганістану, що має проблеми з ментальним здоров’ям.

Про це повідомляють німецькі ЗМІ, серед яких баварське BR24 і Spiegel, пише "Європейська правда".

У поліції підтвердили, що внаслідок нападу в Ашаффенбурзі загинули 41-річний чоловік і дворічний хлопчик. Ще двоє постраждалих – у лікарні з серйозними пораненнями.

Підозрюваний у нападі, за даними журналістів – 28-річний чоловік з Афганістану. За інформацією Spiegel, його звати Енамулла О., він проживав у притулку для біженців і мав проблеми з ментальним здоров’ям.

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Нагадаємо, напад стався близько опівдня 22 січня у парку в центрі міста. У поліції повідомили, що майже виключають терористичну версію.

У Словаччині розслідують резонансний напад з ножем у гімназії, внаслідок якого загинули двоє людей.