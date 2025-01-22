У німецькій Баварії стався напад з ножем, внаслідок якого двоє людей загинули і є поранені, через операцію поліції зупиняли поїзди.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Напад стався посеред парку у містечку Ашаффенбург під Франкфуртом приблизно об 11:45. За попередніми даними, нападник з ножем накинувся на перехожих і поранив чотирьох – трьох дорослих і дитину. Двоє людей внаслідок нападу загинули.

Ralf Hettler / dpa

У поліції повідомили про одного затриманого та зазначили, що загрози більше немає.

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"Ми можемо майже гарантовано виключити терористичну версію", – повідомив речник поліції у коментарі Spiegel. Він не став повідомляти ніяких деталей про підозрюваного.

Місце нападу огороджене, триває операція поліції. Свідків подій закликали сконтактувати з правоохоронцями та повідомляти інформацію, що може згодитись слідству.

Через те, що нападник намагався втікати через залізницю, залізничний рух призупиняли.

Нагадаємо, на початку січня у німецькому місті Рімбах озброєний чоловік увірвався у відділення банку і утримував у заручниках жінку, у підсумку він здався поліції.

У Словаччині розслідують резонансний напад з ножем у гімназії, внаслідок якого загинули двоє людей.