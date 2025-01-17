Напад з ножем у словацькій гімназії: 18-річний підозрюваний вже мав судимість – ЗМІ

18-річний старшокласник, який скоїв напад на учнів і вчителя у гімназії містечка на півночі Словаччини, у минулому вже вдавався до агресії проти однокласників і мав судимість.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Юнак, який скоїв напад з ножем у гімназії містечка Списька Стара Вес у четвер, і до того мав проблеми з законом через погрози та застосування сили до однокласників.

"Сьогодні вже можу сказати, що підозрюваний – не "з чистим листом", і я не про його навчальні досягнення. Це також буде взято до уваги у кримінальному процесі", – сказав генпрокурор Словаччини Марош Жилінка.

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Журналісти зі своїх джерел дізналися, що хлопець, якого звати Самуель С., вже двічі судимий.

У їхньому розпорядженні опинився вирок суду від червня 2022 року, коли юнака, тоді дев’ятикласника, судили за побиття однокласниці. На той час він навчався у місті Кежмарок, судовий розгляд також здійснювався там.

Згідно з цим документом, він на початку лютого 2022 року вранці у публічному місці почав бити однокласницю в обличчя, а коли вона впала і просила його зупинитись, продовжив бити її ногами по всьому тілу і голові.

Тоді юнак деякий час пробув під вартою, йому присудили відкладений 4-місячний термін ув’язнення з пробаційним наглядом протягом 18 місяців, а також заборонили наближатися до постраждалої ближче як на 5 метрів та перебувати біля її дому.

Ще одна судимість стосувалась погроз побиттям і вбивством на адресу однокласниць, які той висловлював у месенджері, та кількох епізодів нападу на одну з дівчат, після чого вона боялась ходити до школи наодинці. Ці події відбувались у 2021 році, також у місті Кежмарок.

У справі не стали призначати юнаку додаткового покарання, вважаючи достатніми заходи у рамках серйознішої справи.

Директорка гімназії, де стався напад, після появи цієї інформації заявила, що не чула про проблемне минуле хлопця і батьки замовчали цю інформацію, коли подавали документи.

Нагадаємо, напад стався у гімназії містечка Списька Стара Вес, що на півночі країни під кордоном з Польщею. Внаслідок отриманих поранень двоє людей загинули.

У грудні напад з ножем у школі стався у столиці Хорватії, внаслідок дій 19-річного хлопця загинула 7-річна дитина.