СМИ узнали новые детали нападения с ножом в баварском городе

В результате нападения с ножом в немецком Ашаффенбурге под Франкфуртом погибли взрослый мужчина и ребенок, нападавший – якобы выходец из Афганистана, имеющий проблемы с ментальным здоровьем.

Об этом сообщают немецкие СМИ, среди которых баварское BR24 и Spiegel, пишет "Европейская правда".

В полиции подтвердили, что в результате нападения в Ашаффенбурге погибли 41-летний мужчина и двухлетний мальчик. Еще двое пострадавших – в больнице с серьезными ранениями.

Подозреваемый в нападении, по данным журналистов – 28-летний мужчина из Афганистана. По информации Spiegel, его зовут Энамулла О., он проживал в приюте для беженцев и имел проблемы с ментальным здоровьем.

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Напомним, нападение произошло около полудня 22 января в парке в центре города. В полиции сообщили, что почти исключают террористическую версию.

В Словакии расследуют резонансное нападение с ножом в гимназии, в результате которого погибли два человека.