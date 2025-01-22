Шольц: Трамп стане викликом для Європи

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який у середу перебуває з візитом у Парижі, заявив, що другий президентський термін Дональда Трампа стане "викликом" для Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника німецького уряду наводить DW.

Шольц 22 січня відвідав Париж, щоб зустрітися з президентом Франції Емманюелем Макроном через кілька днів після інавгурації президента США Дональда Трампа.

Під час спільної пресконференції в Єлисейському палаці лідери двох країн пообіцяли діяти в інтересах "сильної" Європи.

Реклама:

Шольц сказав, що Трамп "буде, і це вже ясно, викликом".

"Європа не буде принижуватися і ховатися, а буде конструктивним і напористим партнером", – сказав канцлер.

Він додав, що ця позиція стане "основою для гарної співпраці з новим американським президентом".

Макрон своєю чергою заявив, що європейці мають зіграти "свою повноцінну роль" у побудові "сильної" і "єдиної" Європи, здатної захистити свої "інтереси", особливо перед обличчям США на чолі з Дональдом Трампом.

А президент Александер Стубб заявив, що за часів президентства Трампа необхідно готуватись до "епохи невизначеності, коли правила, норми та інститути, на які ми звикли покладатися, зникають".