Шольц: Трамп станет вызовом для Европы
Канцлер Германии Олаф Шольц, который в среду находится с визитом в Париже, заявил, что второй президентский срок Дональда Трампа станет "вызовом" для Европы.
Как сообщает "Европейская правда", заявление главы немецкого правительства приводит DW.
Шольц 22 января посетил Париж, чтобы встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном через несколько дней после инаугурации президента США Дональда Трампа.
Во время совместной пресс-конференции в Елисейском дворце лидеры двух стран пообещали действовать в интересах "сильной" Европы.
Шольц сказал, что Трамп "будет, и это уже ясно, вызовом".
"Европа не будет унижаться и прятаться, а будет конструктивным и напористым партнером", – сказал канцлер.
Он добавил, что эта позиция станет "основой для хорошего сотрудничества с новым американским президентом".
Макрон в свою очередь заявил, что европейцы должны сыграть "свою полноценную роль" в построении "сильной" и "единой" Европы, способной защитить свои "интересы", особенно перед лицом США во главе с Дональдом Трампом.
А президент Александер Стубб заявил, что во времена президентства Трампа необходимо готовиться к "эпохе неопределённости, когда правила, нормы и институты, на которые мы привыкли полагаться, исчезают".