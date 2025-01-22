Шольц: Трамп станет вызовом для Европы

Канцлер Германии Олаф Шольц, который в среду находится с визитом в Париже, заявил, что второй президентский срок Дональда Трампа станет "вызовом" для Европы.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы немецкого правительства приводит DW.

Шольц 22 января посетил Париж, чтобы встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном через несколько дней после инаугурации президента США Дональда Трампа.

Во время совместной пресс-конференции в Елисейском дворце лидеры двух стран пообещали действовать в интересах "сильной" Европы.

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Шольц сказал, что Трамп "будет, и это уже ясно, вызовом".

"Европа не будет унижаться и прятаться, а будет конструктивным и напористым партнером", – сказал канцлер.

Он добавил, что эта позиция станет "основой для хорошего сотрудничества с новым американским президентом".

Макрон в свою очередь заявил, что европейцы должны сыграть "свою полноценную роль" в построении "сильной" и "единой" Европы, способной защитить свои "интересы", особенно перед лицом США во главе с Дональдом Трампом.

А президент Александер Стубб заявил, что во времена президентства Трампа необходимо готовиться к "эпохе неопределённости, когда правила, нормы и институты, на которые мы привыкли полагаться, исчезают".