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Макрон: Європа має бути сильною, щоб захистити свої інтереси перед Трампом

Новини — Середа, 22 січня 2025, 16:22 — Ірина Кутєлєва

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейці мають зіграти "свою повноцінну роль" у побудові "сильної" і "єдиної" Європи, здатної захистити свої "інтереси", особливо перед обличчям США на чолі з Дональдом Трампом.

Заяву французького президента наводить BFMTV, повідомляє "Європейська правда".

Макрон, який у середу приймає канцлера Німеччини Олафа Шольца у Єлисейському палаці, зазначив, що "як ніколи раніше, європейці, а отже, і наші дві країни, повинні зіграти свою роль у зміцненні єдиної, сильної і суверенної Європи".

"Європа, яка прихильна до трансатлантичних зв'язків, але яка також знає, як обстоювати свої власні інтереси і захищати їх за допомогою своїх європейських цінностей та інструментів", – додав він.

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Французький президент закликав до "дій" для зміцнення "конкурентоспроможності, процвітання і безпеки" Європи, а також "наших демократій" і "нашої економічної і соціальної моделі".

 Він також підтвердив своє бажання більше інвестувати в європейську оборону.

"Нам потрібні спільні оборонні можливості, яких нам бракує", – підкреслив Макрон.

Він висловив переконання, що "єдиною відповіддю на часи, в які ми входимо", є демонстрація європейцями більшої "єдності, амбіцій, сміливості і незалежності".

Нагадаємо, 21 січня Шольц закликав до прагматичної співпраці з адміністрацією Трампа на тлі задекларованого ним гасла "Америка передусім".

А президент Александер Стубб заявив, що за часів президентства Трампа необхідно готуватись до "епохи невизначеності, коли правила, норми та інститути, на які ми звикли покладатися, зникають".

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Макрон Трамп
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