Шольц відреагував на напад з ножем у Баварії та заявив, що у нього "вривається терпець"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив співчуття постраждалим внаслідок нападу з ножем у Баварії і заявив, що настав час покласти край подібним інцидентам за участі людей, які приїхали до Німеччини просити притулку.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter).

Шольц назвав подію в Ашаффенбурзі "неймовірним актом терору" та висловив співчуття родинам загиблих і постраждалим.

Aber das genügt nicht: Ich bin es leid, wenn sich alle paar Wochen solche Gewalttaten bei uns zutragen – von Tätern, die eigentlich zu uns gekommen sind, um hier Schutz zu finden. (2/3) Реклама: January 22, 2025

"Та цього недостатньо: я втомився від того, що у нашій країні кожні кілька тижнів стаються такі акти насильства, скоєні особами, які приїхали сюди шукати прихистку. Тут не має бути місця недоречній толерантності. Відповідні органи мають добре попрацювати і розібратись, чому нападник взагалі досі перебував у Німеччині", – заявив Олаф Шольц.

"Після того мають бути негайні дії. Розмов вже не достатньо", – додав канцлер.

Нагадаємо, напад стався близько опівдня 22 січня у парку в центрі міста, нападник завдав смертельних поранень двом людям. У поліції повідомили, що майже виключають терористичну версію.

Згодом стало відомо, що загиблі – 41-річний чоловік і дворічний хлопчик. Ще двоє постраждалих – у лікарні з серйозними пораненнями. ЗМІ повідомляли, що затриманий підозрюваний – 28-річний чоловік з Афганістану, що проживає у притулку для біженців і має проблеми з ментальним здоров’ям.