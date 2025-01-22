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Шольц відреагував на напад з ножем у Баварії та заявив, що у нього "вривається терпець"

Новини — Середа, 22 січня 2025, 18:39 — Марія Ємець

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив співчуття постраждалим внаслідок нападу з ножем у Баварії і заявив, що настав час покласти край подібним інцидентам за участі людей, які приїхали до Німеччини просити притулку. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter).

Шольц назвав подію в Ашаффенбурзі "неймовірним актом терору" та висловив співчуття родинам загиблих і постраждалим. 

"Та цього недостатньо: я втомився від того, що у нашій країні кожні кілька тижнів стаються такі акти насильства, скоєні особами, які приїхали сюди шукати прихистку. Тут не має бути місця недоречній толерантності. Відповідні органи мають добре попрацювати і розібратись, чому нападник взагалі досі перебував у Німеччині", – заявив Олаф Шольц. 

"Після того мають бути негайні дії. Розмов вже не достатньо", – додав канцлер. 

Нагадаємо, напад стався близько опівдня 22 січня у парку в центрі міста, нападник завдав смертельних поранень двом людям. У поліції повідомили, що майже виключають терористичну версію. 

Згодом стало відомо, що загиблі – 41-річний чоловік і дворічний хлопчик. Ще двоє постраждалих – у лікарні з серйозними пораненнями. ЗМІ повідомляли, що затриманий підозрюваний – 28-річний чоловік з Афганістану, що проживає у притулку для біженців і має проблеми з ментальним здоров’ям. 

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Німеччина Шольц
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