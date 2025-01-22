Шольц отреагировал на нападение с ножом в Баварии и заявил, что у него "закончилось терпение"

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования пострадавшим в результате нападения с ножом в Баварии и заявил, что пришло время положить конец подобным инцидентам с участием людей, которые приехали в Германию просить убежища.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X (Twitter).

Шольц назвал событие в Ашаффенбурге "невероятным актом террора" и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

Es ist eine unfassbare Terror-Tat in Aschaffenburg: Unter den Toten befindet sich auch ein Kleinkind. Unser Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Angehörigen. (1/3) Реклама: January 22, 2025

"Но этого недостаточно: я устал от того, что в нашей стране каждые несколько недель происходят такие акты насилия, совершенные лицами, которые приехали сюда искать убежища. Здесь не должно быть места неуместной толерантности. Соответствующие органы должны хорошо поработать и разобраться, почему нападавший вообще до сих пор находился в Германии", – заявил Олаф Шольц.

"После этого должны быть немедленные действия. Разговоров уже не достаточно", – добавил канцлер.

Напомним, нападение произошло около полудня 22 января в парке в центре города, нападавший нанес смертельные ранения двум людям. В полиции сообщили, что почти исключают террористическую версию.

Позже стало известно, что погибшие – 41-летний мужчина и двухлетний мальчик. Еще двое пострадавших – в больнице с серьезными ранениями. СМИ сообщали, что задержанный подозреваемый – 28-летний мужчина из Афганистана, проживающий в приюте для беженцев и имеющий проблемы с ментальным здоровьем.