Бербок вважає доцільним відправити німецьких військових в Україну для забезпечення миру

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає доцільною можливість відправити військовослужбовців Бундесверу до забезпечення режиму припинення вогню в Україні після закінчення війни.

Про це німецька міністерка сказала в інтерв’ю FAZ, повідомляє "Європейська правда".

За словами Бербок, якщо мирні переговори щодо війни РФ проти України відбудуться, "це також означає, що ми в Європі маємо взяти на себе відповідальність за власну безпеку".

"Тривалий, справедливий мир вимагає більшого, ніж удавані рішення. Саме тому я працюю з ключовими європейськими партнерами та Україною над розглядом різних елементів стабільної миротворчості", – сказала очільниця МЗС Німеччини.

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На питання про те, чи повинна Німеччина відправити війська для забезпечення припинення вогню в Україні, вона відповіла: "Миротворча місія також може стати одним з елементів цього процесу, який, звісно, потребуватиме не лише нас, європейців, а й інших".

Чим більше буде міжнародної участі, тим стабільнішою буде миротворча місія, переконана Бербок.

"В даному випадку також з країн за межами Європи, з якими Путін прагне підтримувати хороші відносини. У цьому сенсі наша власна участь на інших континентах, чи то в царині розвитку, чи то в галузі політики безпеки, також дуже важлива", – резюмувала вона.

У грудні 2024 року президент Володимир Зеленський визнав, що на зустрічах у Брюсселі обговорювалася ідея розміщення в Україні миротворчої місії як одного із запобіжників від нового нападу Росії, та сказав, що вже "бачить позитив" від деяких лідерів.

Нещодавно премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив, що Лондон готовий зіграти "повну роль" у можливій миротворчій діяльності в Україні, хоча наразі не бачить такої перспективи.

Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш виключив відправлення миротворців в Україну після війни з Росією та пояснив це тим, що "у рамках НАТО має бути більший розподіл тягаря і диверсифікація".