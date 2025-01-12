У Міноборони Польщі пояснили, чому вони проти відправлення військ в Україну

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш виключив відправлення миротворців в Україну після війни з Росією.

Про це він сказав Financial Times, передає "Європейська правда".

Косіняк-Камиш вважає, що країни, які межують із Росією не повинні з’являтися в Україні зі своїми військами.

"Коли з'явиться мирний план, ми обговоримо його, але прикордонні держави не повинні жодним чином з'являтися зі своїми військами в Україні, тому що я вважаю, що в рамках НАТО має бути більший розподіл тягаря і диверсифікація", – наголосив очільник польського Міноборони.

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Окремо він також заявив, що Варшава підтримує вимогу обраного американського президента Дональда Трампа до країн НАТО витрачати 5% ВВП на оборону, навіть якщо деяким членам Альянсу знадобиться 10 років, щоб досягти цієї мети.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський визнав, що на зустрічах у Брюсселі у грудні обговорювалася ідея розміщення в Україні миротворчої місії як одного із запобіжників від нового нападу Росії, та сказав, що вже "бачить позитив" від деяких лідерів.

Речник з питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини ХДС Родеріх Кізеветтер вважає, що Німеччина як держава з найбільшою у ЄС економікою повинна взяти участь у миротворчій місії в Україні, якщо така буде сформована після завершення війни.

Також нещодавно повідомляли, що найближчими тижнями прем’єр Британії Кір Стармер відвідає Україну, щоб обговорити можливість розгортання там міжнародних миротворчих сил після завершення війни з Росією.