Бербок считает целесообразным отправить немецких военных в Украину для обеспечения мира

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает целесообразной возможность отправить военнослужащих Бундесвера к обеспечению режима прекращения огня в Украине после окончания войны.

Об этом немецкий министр сказала в интервью FAZ, сообщает "Европейская правда".

По словам Бербок, если мирные переговоры по войне РФ против Украины состоятся, "это также означает, что мы в Европе должны взять на себя ответственность за собственную безопасность".

"Длительный, справедливый мир требует большего, чем мнимые решения. Именно поэтому я работаю с ключевыми европейскими партнерами и Украиной над рассмотрением различных элементов стабильного миротворчества", – сказала глава МИД Германии.

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На вопрос о том, должна ли Германия отправить войска для обеспечения прекращения огня в Украине, она ответила: "Миротворческая миссия также может стать одним из элементов этого процесса, который, конечно, потребует не только нас, европейцев, но и других".

Чем больше будет международного участия, тем стабильнее будет миротворческая миссия, убеждена Бербок.

"В данном случае также из стран за пределами Европы, с которыми Путин стремится поддерживать хорошие отношения. В этом смысле наше собственное участие на других континентах, будь то в области развития или в области политики безопасности, также очень важно", – резюмировала она.

В декабре 2024 года президент Владимир Зеленский признал, что на встречах в Брюсселе обсуждалась идея размещения в Украине миротворческой миссии как одного из предохранителей от нового нападения России, и сказал, что уже "видит позитив" от некоторых лидеров.

Недавно премьер-министр Великобритании Кир Стармер заверил, что Лондон готов сыграть "полную роль " в возможной миротворческой деятельности в Украине, хотя пока не видит такой перспективы.

В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш исключил отправку миротворцев в Украину после войны с Россией и объяснил это тем, что "в рамках НАТО должно быть большее распределение бремени и диверсификация".