Уряд Нідерландів закликає страховиків інвестувати в оборону, обіцяє допомогти

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що уряд країни готовий підтримати страхові компанії та інші фінансові установи, які хочуть інвестувати в оборонну промисловість.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Bloomberg.

За словами Брекельманса, він побачив у нідерландських страхових компаній і банків "готовність інвестувати, оскільки вони бачать загрози безпеці і розуміють, що фінансові установи відіграють тут важливу роль".

"Але питання в тому, якщо вони хочуть виділити ці кошти, як ми можемо донести їх до оборонних компаній?" – зазначив він.

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Глава Міноборони Нідерландів визнав, що для страховиків оборонна промисловість є "досить невідомою територією".

Він запевнив, що уряд країни хоче це змінити не лише через зміну законодавства, але й вказуючи на конкретні типи компаній, в які фінустанови могли б інвестувати.

Нідерландські ЗМІ раніше повідомили, що місцеві страхові компанії, як-от NN Group NV, ведуть переговори з урядом про надання капіталу для фінансування оборонних витрат.

Це відбувається на тлі дискусій в межах НАТО про необхідність збільшити витрати на оборону через погіршення безпекової ситуації в Європі та вимоги нового президента США Дональда Трампа.

У 2024 році Нідерланди досягли мінімального в межах Альянсу показника витрат на оборону у 2% ВВП.