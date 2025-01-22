Правительство Нидерландов призывает страховщиков инвестировать в оборону, обещает помочь

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что правительство страны готово поддержать страховые компании и другие финансовые учреждения, которые хотят инвестировать в оборонную промышленность.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Bloomberg.

По словам Брекельманса, он увидел у нидерландских страховых компаний и банков "готовность инвестировать, поскольку они видят угрозы безопасности и понимают, что финансовые учреждения играют здесь важную роль".

"Но вопрос в том, если они хотят выделить эти средства, как мы можем донести их до оборонных компаний?" – отметил он.

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Глава Минобороны Нидерландов признал, что для страховщиков оборонная промышленность является "достаточно неизвестной территорией".

Он заверил, что правительство страны хочет это изменить не только через изменение законодательства, но и указывая на конкретные типы компаний, в которые финучреждения могли бы инвестировать.

Нидерландские СМИ ранее сообщили, что местные страховые компании, такие как NN Group NV, ведут переговоры с правительством о предоставлении капитала для финансирования оборонных расходов.

Это происходит на фоне дискуссий в рамках НАТО о необходимости увеличить расходы на оборону из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Европе и требования нового президента США Дональда Трампа.

В 2024 году Нидерланды достигли минимального в пределах Альянса показателя расходов на оборону в 2% ВВП.