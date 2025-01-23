Ексглава МЗС Литви Ландсбергіс: ЄС має підтримати ультиматум Трампа Путіну

Ексглава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що Євросоюзу слід підтримати санкційний ультиматум Дональда Трампа Владіміру Путіну.

Про це він написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Ландсбергіс зауважив, що президент США Дональд Трамп поставив Путіна у складну ситуацію, висунувши ультиматум.

"Я впевнений, що Путін не очікував такого розвитку подій. Тепер Путін повинен вибрати – визнати, що він боїться нових санкцій, тому що його економіка в руїнах, або довести, що його імперіалістичні амбіції не будуть обмежені цими вимогами", – наголосив колишній очільник МЗС Литви.

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Він підкреслив, що ультиматум є кроком у правильному напрямку, але треба зробити більше: ввести не тільки санкції, а й надати Україні військову підтримку і гарантії безпеки.

"Ми повинні покласти західну міць на українську шальку терезів. До речі, якщо ЄС хоче виглядати авторитетним, він міг би принаймні оголосити про підтримку санкцій Трампа. І я вірю, що тепер навіть Орбан буде змушений погодитися", – підкреслив Ландсбергіс.

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан, близький союзник Дональда Трампа у Європі, вважає за необхідне, аби ЄС узгоджував свою санкційну політику проти Росії з новою адміністрацією США.

22 січня Дональд Трамп заявив, що якщо найближчим часом не буде укладено "угоди" про припинення війни в Україні, в нього не буде іншого вибору, окрім як "накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам, яких це стосується".

У перший день свого президентства Трамп заявив, що Владімір Путін руйнує Росію, не завершуючи війну.

Пізніше він оголосив, що готовий розглянути посилення санкцій проти Росії, якщо та не погодиться на переговори про завершення війни в Україні.