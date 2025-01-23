Экс-глава МИД Литвы Ландсбергис: ЕС должен поддержать ультиматум Трампа Путину

Экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что Евросоюзу следует поддержать санкционный ультиматум Дональда Трампа Владимиру Путину.

Об этом он написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Ландсбергис отметил, что президент США Дональд Трамп поставил Путина в сложную ситуацию, выдвинув ультиматум.

"Я уверен, что Путин не ожидал такого развития событий. Теперь Путин должен выбрать – признать, что он боится новых санкций, потому что его экономика в руинах, или доказать, что его империалистические амбиции не будут ограничены этими требованиями", – подчеркнул бывший глава МИД Литвы.

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Он подчеркнул, что ультиматум является шагом в правильном направлении, но надо сделать больше: ввести не только санкции, но и предоставить Украине военную поддержку и гарантии безопасности.

"Мы должны положить западную мощь на украинскую чашу весов. Кстати, если ЕС хочет выглядеть авторитетным, он мог бы по крайней мере объявить о поддержке санкций Трампа. И я верю, что теперь даже Орбан будет вынужден согласиться", – подчеркнул Ландсбергис.

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан, близкий союзник Дональда Трампа в Европе, считает необходимым, чтобы ЕС согласовывал свою санкционную политику против России с новой администрацией США.

22 января Дональд Трамп заявил, что если в ближайшее время не будет заключено "соглашение" о прекращении войны в Украине, у него не будет другого выбора, кроме как "наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам, которых это касается".

В первый день своего президентства Трамп заявил, что Владимир Путин разрушает Россию, не завершая войну.

Позже он объявил, что готов рассмотреть усиление санкций против России, если та не согласится на переговоры о завершении войны в Украине.