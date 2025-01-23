Зеленський: припинення війни має бути перемогою Трампа, а не Путіна

Президент Володимир Зеленський наголошує, що припинення війни в Україні має бути перемогою Дональда Трампа, а не Владіміра Путіна.

Про це глава держави розповів у інтерв’ю Bloomberg TV в Давосі, повідомляє "Європейська правда".

В інтерв’ю Зеленський говорив про війну з Росією та роль президента США Дональда Трампа у мирних переговорах.

"Питання завершення війни в Україні, я вважаю, має бути перемогою Трампа, а не Путіна. Путін ніхто для нього. Америка є сильнішою, Європа є сильнішою, Китай є сильнішим за Росію. Вони усі гравці", – сказав глава держави.

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Президент наголосив на важливості сформувати спільний план дій, перш ніж починати перемовини з Росією про завершення війни.

"Я думаю, що для всіх нас, хто по-справжньому хоче завершити війну, хто хоче завершити її швидко, якщо це можливо для усіх нас, бажано мати план до того часу, як у нас буде комунікація з Путіним. Я вважаю, що це в інтересах Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Європи в цілому. Це в інтересах України і нашого народу", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 22 січня Дональд Трамп заявив, що якщо найближчим часом не буде укладено "угоди" про припинення війни в Україні, в нього не буде іншого вибору, окрім як "накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам, яких це стосується".

У перший день свого президентства Трамп заявив, що Владімір Путін руйнує Росію, не завершуючи війну.

Пізніше він оголосив, що готовий розглянути посилення санкцій проти Росії, якщо та не погодиться на переговори про завершення війни в Україні.