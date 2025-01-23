Зеленский: прекращение войны должно быть победой Трампа, а не Путина

Президент Владимир Зеленский отмечает, что прекращение войны в Украине должно быть победой Дональда Трампа, а не Владимира Путина.

Об этом глава государства рассказал в интервью Bloomberg TV в Давосе, сообщает "Европейская правда".

В интервью Зеленский говорил о войне с Россией и роли президента США Дональда Трампа в мирных переговорах.

"Вопрос завершения войны в Украине, я считаю, должен быть победой Трампа, а не Путина. Путин никто для него. Америка сильнее, Европа сильнее, Китай сильнее России. Они все игроки", – сказал глава государства.

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Президент подчеркнул важность сформировать совместный план действий, прежде чем начинать переговоры с Россией о завершении войны.

"Я думаю, что для всех нас, кто по-настоящему хочет завершить войну, кто хочет завершить ее быстро, если это возможно для всех нас, желательно иметь план до того времени, как у нас будет коммуникация с Путиным. Я считаю, что это в интересах Соединенных Штатов, Европейского Союза, Европы в целом. Это в интересах Украины и нашего народа", – сказал Зеленский.

Напомним, 22 января Дональд Трамп заявил, что если в ближайшее время не будет заключено "соглашение" о прекращении войны в Украине, у него не будет другого выбора, кроме как "наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам, которых это касается".

В первый день своего президентства Трамп заявил, что Владимир Путин разрушает Россию, не завершая войну.

Позже он объявил, что готов рассмотреть усиление санкций против России, если та не согласится на переговоры о завершении войны в Украине.