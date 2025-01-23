Експрем'єр Грузії заявив, що напад на нього замовив Іванішвілі

Експрем'єр Грузії, лідер опозиційної парії "За Грузію" Георгій Гахарія вважає, що напад на нього було заздалегідь сплановано за вказівкою почесного президента партії "Грузинська мрія", олігарха Бідзіни Іванішвілі.

Про це з посиланням на його заяву пише NewsGeorgia, передає "Європейська правда".

Гахарія заявив, що це була "заздалегідь організована засідка, політична помста".

"Напад замовив Бідзіна Іванішвілі. Іванішвілі вже давно погрожує мені та моїй сім'ї в різних формах і різними способами, зокрема публічно", – сказав він.

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Експрем’єр Грузії наголосив: його "не цікавлять виконавці".

"Я маю справу з людиною, яка замовила напад на мене і насильство щодо громадян. Що стосується розслідування, ми даємо їм можливість зберегти обличчя і не стати співучасниками насильницьких злочинів", – підкреслив він.

Експрем'єр поширив заяви після опитування в прокуратурі. Слідчі офіційно визнали його потерпілим.

Нагадаємо, напад стався вночі 14 січня у вестибюлі готелю "Шератон" у Батумі. Обставини, що передували інциденту, як і кількість учасників подій, не повідомляють. Згодом у лікарні у Гахарії діагностували перелом носа і струс мозку.

За словами свідків, серед учасників побиття бачили депутата "Сили народу", що є сателітом партії влади, Дмитрія Самхарадзе і члена Верховної ради Аджарії від партії влади Георгія Манвелідзе.

Після цього в опозиційній грузинській партії "За Грузію" Георгія Гахарії звинуватили владу у його побитті та вимагають розслідування і покарання винуватців.