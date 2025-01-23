Экс-премьер Грузии заявил, что нападение на него заказал Иванишвили

Экс-премьер Грузии, лидер оппозиционной парии "За Грузию" Георгий Гахария считает, что нападение на него было заранее спланировано по указанию почетного президента партии "Грузинская мечта", олигарха Бидзины Иванишвили.

Об этом со ссылкой на его заявление пишет NewsGeorgia, передает "Европейская правда".

Гахария заявил, что это была "заранее организованная засада, политическая месть".

"Нападение заказал Бидзина Иванишвили. Иванишвили уже давно угрожает мне и моей семье в разных формах и различными способами, в том числе публично", – сказал он.

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Экс-премьер Грузии подчеркнул: его "не интересуют исполнители".

"Я имею дело с человеком, который заказал нападение на меня и насилие в отношении граждан. Что касается расследования, мы даем им возможность сохранить лицо и не стать соучастниками насильственных преступлений", – подчеркнул он.

Экс-премьер распространил заявления после опроса в прокуратуре. Следователи официально признали его потерпевшим.

Напомним, нападение произошло ночью 14 января в вестибюле отеля "Шератон" в Батуми. Обстоятельства, предшествовавшие инциденту, как и количество участников событий, не сообщается. Впоследствии в больнице у Гахарии диагностировали перелом носа и сотрясение мозга.

По словам свидетелей, среди участников избиения видели депутата "Силы народа", являющегося сателлитом партии власти, Дмитрия Самхарадзе и члена Верховного совета Аджарии от партии власти Георгия Манвелидзе.

После этого в оппозиционной грузинской партии "За Грузию" Георгия Гахарии обвинили власть в его избиении и требуют расследования и наказания виновников.