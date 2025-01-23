Румунія підпише контракт для заміни подарованого Україні Patriot в лютому

Румунія отримає нову систему протиповітряної оборони Patriot на заміну переданій Україні – контракт про поставку мають підписати в лютому.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Euractiv.

Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар повідомив, що контракт на поставку нової системи може бути підписаний у лютому, після нещодавнього рішення уряду США.

Міністр пояснив, що обладнання вартістю близько 300 мільйонів євро буде профінансовано трьома країнами-членами НАТО, серед яких Норвегія оголосила про значний фінансовий внесок. Румунія візьме на себе лише транспортні витрати і ПДВ.

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Тилвар високо оцінив швидкість, з якою союзники по НАТО допомогли Румунії отримати нове обладнання.

Нова поставка є частиною зусиль з посилення протиповітряної оборони Румунії в контексті інтенсифікації військової співпраці з союзниками по НАТО.

У червні минулого року Вища рада національної оборони Румунії ухвалила рішення відправити в Україну один з двох діючих комплексів Patriot.

На початку вересня президент Румунії Клаус Йоганніс підписав закон про передачу системи Patriot, а 3 жовтня речник Міністерства оборони підтвердив, що система прибула до України.

У 2017 році Румунія підписала угоду про купівлю Patriot у США вартістю 4 мільярди доларів, що стало найбільшою угодою на сьогодні. Наразі дві з систем були введені в експлуатацію.