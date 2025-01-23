Румыния подпишет контракт для замены подаренного Украине Patriot в феврале

Румыния получит новую систему противовоздушной обороны Patriot на замену переданной Украине – контракт о поставке должны подписать в феврале.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Euractiv.

Министр обороны Румынии Анджел Тилвар сообщил, что контракт на поставку новой системы может быть подписан в феврале, после недавнего решения правительства США.

Министр пояснил, что оборудование стоимостью около 300 миллионов евро будет профинансировано тремя странами-членами НАТО, среди которых Норвегия объявила о значительном финансовом вкладе. Румыния возьмет на себя только транспортные расходы и НДС.

Реклама:

Тилвар высоко оценил скорость, с которой союзники по НАТО помогли Румынии получить новое оборудование.

Новая поставка является частью усилий по усилению противовоздушной обороны Румынии в контексте интенсификации военного сотрудничества с союзниками по НАТО.

В июне прошлого года Высший совет национальной обороны Румынии принял решение отправить в Украину один из двух действующих комплексов Patriot.

В начале сентября президент Румынии Клаус Йоханнис подписал закон о передаче системы Patriot, а 3 октября спикер Министерства обороны подтвердил, что система прибыла в Украину.

В 2017 году Румыния подписала соглашение о покупке Patriot в США стоимостью 4 миллиарда долларов, что стало крупнейшей сделкой на сегодня. Сейчас две из систем были введены в эксплуатацию.