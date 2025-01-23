Аварія на вугільній шахті в Польщі: є загиблий, 15 постраждалих
Новини — Четвер, 23 січня 2025, 14:00 —
Внаслідок аварії на шахті у польській Сілезії загинув один гірник, ще 15 постраждали.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Інцидент трапився на шахті Кнуров-Щигловице в середу, коли на глибині 850 метрів сталось займання метану.
Дев'ятеро робітників дістали сильні опіки і їх доправили до спеціалізованого відділення лікарні. Ще п'ятеро були доставлені в інші лікарні.
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Представник лікарні в Семяновіце-Сласке повідомив, що один із шахтарів загинув.
Слідчі намагаються встановити причину пожежі.
Повідомляли також, що 22 січня рятувальники виявили тіло третього шахтаря, який загинув у результаті затоплення вугільної шахти Веленє на північному сході Словенії.
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