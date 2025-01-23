Авария на угольной шахте в Польше: есть погибший, 15 пострадавших
Новости — Четверг, 23 января 2025, 14:00 —
В результате аварии на шахте в польской Силезии погиб один горняк, еще 15 пострадали.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Инцидент произошел на шахте Кнуров-Щигловице в среду, когда на глубине 850 метров произошло возгорание метана.
Девять рабочих получили сильные ожоги и их доставили в специализированное отделение больницы. Еще пятеро были доставлены в другие больницы.
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Представитель больницы в Семьяновице-Сласке сообщил, что один из шахтеров погиб.
Следователи пытаются установить причину пожара.
Сообщалось также, что 22 января спасатели обнаружили тело третьего шахтера, погибшего в результате затопления угольной шахты Велене на северо-востоке Словении.
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