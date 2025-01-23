Єврокомісія про санкції: ми аналізуємо, як зробити Росії боляче

Європейська комісія стежить за тим, щоб Росія та її економіка страждали від санкцій Європейського Союзу, та прагне забезпечити, щоб Росія платила за всі злочини та дії в Україні.

Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер, відповідаючи на питання кореспондента "Європейської правди".

Речниця підкреслила, що метою ЄС є упевнитися, що Росія несе збитки від санкцій і сплачує все більшу ціну за війну в Україні.

"Ми хочемо переконатися, щоб через усі санкції, найжорсткіші санкції, Росія платила – за всі злочини, за всі дії. Ми аналізуємо, як ми можемо зробити так, щоб Росії було боляче і вона заплатила більше", – наголосила Гіппер.

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Вона також нагадала, що заяви про нібито невразливість російської економіки до санкцій ЄС є неправдивими.

"Наратив про те, що Росія сильна, не спрацьовує. Ми побачили це щойно в Сирії. Тому нам потрібно продовжувати, і це те, на чому ми зосереджуємося", – заявила речниця Єврокомісії.

У той самий час, речниця Єврокомісії залишила без коментарів питання, чи має ЄС "план Б" на випадок, якщо санкції проти Росії не будуть продовжені на наступні шість місяців через можливе вето Угорщини.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейська комісія має намір запропонувати оригінальне рішення щодо ухвалення санкцій проти Росії, яке дозволить уникнути вето з боку Угорщини і Словаччини, а щодо заморожених активів РФ – навіть може звернутися за допомогою до короля Бельгії.

Більше щодо подальшої долі заморожених активів Росії читайте у статті – Захист від Орбана: як Трамп "підвісив" долю російських активів і що робитиме ЄС.