ЗМІ: ЄС розглядає залучення короля Бельгії, щоб захистити санкції проти РФ від вето Угорщини

Посадовці Європейського Союзу розробляють додаткові заходи, включно з використанням закону 81-річної давнини із залученням бельгійського короля, щоб захистити санкції проти Росії після того, як Угорщина погрожувала накласти вето на їхнє продовження.

Про це пише газета Financial Times із посиланням на поінформованих співрозмовників, передає "Європейська правда".

Співрозмовники видання розповіли, що їхня основна увага зосереджена на тому, щоб переконати угорського прем'єра Віктора Орбана зберегти санкції проти компаній і російських суверенних активів в ЄС, і вони розробляють заходи, які могли б захистити принаймні деякі з них.

Вони включають близько 190 млрд євро російських державних активів у бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

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Прибутки, отримані від цих активів, дозволять погасити кредит у розмірі 50 млрд доларів, наданий Україні, і посадовці вважають, що вони є критично важливою частиною потенційної угоди щодо припинення вогню.

Співрозмовник газети заявив, що у разі скасування санкцій проти Росії "наступного дня гроші опиняться" у неї, оскільки фінансові посередники не матимуть законних підстав утримувати їх.

Торговельні обмеження та секторальні санкції, такі як заборона на імпорт нафти, також припинять свою дію.

"Я дійсно дуже стурбований цим, і інші теж повинні бути стурбовані. Існує велика ймовірність того, що Орбан не зламається", – сказав дипломат ЄС, який веде регулярні переговори з угорськими посадовцями..

Четверо співрозмовників зазначили, що оскільки державні активи фізично зберігаються в бельгійській компанії, одним із запасних варіантів є використання декрету воєнного часу, прийнятого в 1944 році, який дозволяє королю Філіпу блокувати виведення активів з країни.

У Королівському палаці відмовилися повідомити, чи зверталися до короля, додавши, що відповідальність за такий указ лежить на уряді, хоча він повинен бути підписаний сувереном. Euroclear відмовився від коментарів.

Водночас представник бельгійського міністерства закордонних справ заявив, що Бельгія разом з іншими країнами-членами ЄС робить все можливе, щоб досягти угоди про продовження санкцій проти Росії.

"Ми змогли досягти угоди в минулому, і ми продовжимо працювати над тим, щоб це сталося і цього разу", – запевнив він.

Як пише газета, один бельгійський посадовець заявив, що використання надзвичайних повноважень порушить двосторонню інвестиційну угоду між Бельгією та Росією.

"Якщо Орбан не поступиться, єдине рішення можна знайти на національному рівні", – сказав високопоставлений посадовець Єврокомісії, який брав участь у підготовці.

Своєю чергою речниця Єврокомісії із закордонних справ Аніта Гіппер заявила, що "триває робота над забезпеченням безперешкодної і своєчасної згоди" держав-членів щодо продовження санкцій.

ЄС схвалив 15 пакетів санкцій проти Росії з моменту її вторгнення в Україну у 2022 році і працює над 16-м пакетом. Євросоюз поновлює чинні санкції кожні шість місяців, і для цього потрібна одностайність 27 країн-членів.

Досі продовження санкцій було рутинним рішенням, і зазвичай політичне рішення щодо цього ухвалювалося на останньому у році саміті ЄС. Але відомо, що на останньому саміті в грудні угорський прем'єр Віктор Орбан сказав колегам дочекатися інавгурації Трампа.

Цього тижня стало відомо, що Євросоюз планує нові санкції проти РФ, уникнувши вето Угорщини і Словаччини.

16 січня угорський міністр у справах ЄС Янош Бока заявив, що країна вважає, що ЄС повинен прийняти рішення щодо продовження санкцій проти Росії тільки після консультацій з новою адміністрацією США.